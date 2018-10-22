Дальний полет «Туполева»: какими будут «стратеги» после модернизации

Девяносто шесть лет назад при ЦАГИ Высший совет народного хозяйства организовал комиссию по постройке металлических самолетов. Именно этот день теперь считается днем рождения ОКБ «Туполев».

Именно этим конструкторским бюро разрабатывались самолеты дальней авиации, которые и по сей день стоят на вооружении. Сейчас же Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М проходят модернизацию. Что изменится в каждом из них и какой самолет ПАО «Туполев» может снова подняться в воздух - покажем в фотогалерее.