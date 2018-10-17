Трагедия в Керчи: москвичи несут цветы к стелле в Александровском саду

Около полудня 17 октября в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Главным подозреваемым в совершении преступления стал 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в республике с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур по погибшим. Как проходит памятная акция в Москве - смотрите в нашем фоторепортаже.