В экстремальных условиях: эффектные кадры совместных российско-египетских учений в пустыне

Совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы - 2018» проходит в Египте с 13 по 26 октября. До 24 числа военнослужащие обеих стран будут отрабатывать отдельные элементы предстоящих маневров, а с 24 по 26 пройдет активная фаза. Это не единственный пример взаимодействия египетских и российских десантников. Впервые подразделения двух стран отработали совместные действия в пустыне под Александрией в октябре 2016 года. Как проходит подготовка к активной фазе учений - смотрите в фоторепортаже.