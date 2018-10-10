МиГ между прошлым и будущим: в октябре 1977 года состоялся первый полет легендарного истребителя

Прототип истребителя МиГ-29 впервые поднялся в небо в октябре 1977 года. Первые серийные самолеты поступили на базу в Кубинку в августе 1983 года и с тех пор стоят на вооружении ВКС России. В настоящее время на базе этого истребителя было создано более десяти различный модификаций, в том числе палубные и учебно-боевые. Как менялся в течение почти 30 лет этот самолет - смотрите в нашем фоторепортаже.