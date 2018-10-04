Вся планета на ладони: как работают космические войска России

Сегодня в России отмечается День Космических войск. Именно 4 октября в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли. Началась эра освоения космоса. В 2018 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки проконтролировали вывод на орбиты свыше 500 космических аппаратов. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении зафиксировали в этом году более 40 запусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. 10 фактов о становлении этого рода войск – в нашем фоторепортаже с космодрома Плесецк и Отдельного командно-измерительного комплекса, входящего в состав Главного испытательного космического центра им. Титова.