Новая эра в истории палубной авиации: в сентябре 1991 Тимур Апакидзе впервые посадил на «Адмирала Кузнецова» Су-27К
До этого дня на палубу авианесущего крейсера садились только летчики-испытатели.
В сентябре 1991 года начальник воздушно-огневой и тактической подготовки авиационного полка в городе Саки, полковник Тимур Апакидзе первым из строевых летчиков выполнил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов». Именно с этой успешной посадки началась новая эра в истории отечественной палубной авиации. Ведь до этого дня на крейсер садились только самолеты с вертикальным взлетом-посадкой. О том, том, какие машины сейчас составляют ядро палубной авиации, смотрите в фоторепортаже.