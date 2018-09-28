Новая эра в истории палубной авиации: в сентябре 1991 Тимур Апакидзе впервые посадил на «Адмирала Кузнецова» Су-27К

В сентябре 1991 года начальник воздушно-огневой и тактической подготовки авиационного полка в городе Саки, полковник Тимур Апакидзе первым из строевых летчиков выполнил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов». Именно с этой успешной посадки началась новая эра в истории отечественной палубной авиации. Ведь до этого дня на крейсер садились только самолеты с вертикальным взлетом-посадкой. О том, том, какие машины сейчас составляют ядро палубной авиации, смотрите в фоторепортаже.