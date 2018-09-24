В «Круге света»: как проходит один из самых зрелищных фестивалей осени

«Круг света» - фестиваль светодизайнеров и специалистов аудиовизуального искусства. Он проводится в Москве уже в восьмой раз и с каждым годом привлекает все больше специалистов из разных стран. В этом году фестиваль проходит с 21 по 25 сентября. Что увидели москвичи на фасадах самых известных зданий в столице - смотрите в нашем фоторепортаже.