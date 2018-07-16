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Уникальные архивные кадры жизни тех, кто сражался за Родину в рядах партизанских отрядов

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:33 16.07.2018
Ровно 74 года назад в Минске прошел самый большой партизанский парад в истории Великой Отечественной войны. Порой тем, кто уходил в леса, приходилось даже тяжелее, чем бойцам Красной армии.
Уникальные архивные кадры жизни тех, кто сражался за Родину в рядах партизанских отрядов
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Фото: архив «Красная Звезда»

В этот день в 1944 году в Минске прошел один из самых необычных парадов. По улицам только что освобожденного от немецких захватчиков города прошли партизаны. За историю Великой Отечественной войны это был первый парад, где не участвовали солдаты регулярных частей. «Звезда» публикует уникальные архивные кадры жизни тех, кто сражался за Родину в рядах партизанских отрядов.

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