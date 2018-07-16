В этот день в 1944 году в Минске прошел один из самых необычных парадов. По улицам только что освобожденного от немецких захватчиков города прошли партизаны. За историю Великой Отечественной войны это был первый парад, где не участвовали солдаты регулярных частей. «Звезда» публикует уникальные архивные кадры жизни тех, кто сражался за Родину в рядах партизанских отрядов.