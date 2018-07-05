Экспонаты руками не трогать: российские саперы поделились сирийским опытом разминирования

Российские саперы, которые участвовали в разминировании дорог и городов в Сирии, поделились уникальным опытом со своими коллегами. В Международном противоминном центре ВС РФ прошли занятия, на которых представителям инженерных подразделений продемонстрировали новейшие средства инженерной разведки, а также показали, что пришлось обезвреживать в арабской республике. Об этом - в нашем фоторепортаже.