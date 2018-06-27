Будущее полярных рубежей: Руслан Цаликов и Дмитрий Булгаков посетили Северный флот

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов со своим коллегой замглавы оборонного ведомства Дмитрием Булгаковым совершили рабочий визит на Северный флот. Они побывали в Киркинесской бригаде морской пехоты, осмотрели базу атомных ракетоносцев Гаджиево, а после отправились в Нахимовское училище. Как прошла рабочая поездка заместителей министра обороны – смотрите в нашем репортаже.