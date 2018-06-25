В Москве выпустились учащиеся довузовских учебных заведений Минобороны

На Соборной площади в московском Кремле состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам трех довузовских учреждений Минобороны - Московского суворовского училища, Военно-музыкального училища имени Халилова и Пансиона Министерства обороны. 220 выпускников собрались в центре Москвы, чтобы получить дипломы. Как прошел выпускной в Москве – смотрите в нашем фоторепортаже.