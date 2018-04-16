«Железный марш»: тренировка парадных расчетов в Алабино
В Подмосковье прошла комплексная репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие колонны военнослужащих, бронетехника и боевая авиация.
Очередная тренировка российских военнослужащих перед парадом Победы на Красной площади 9 мая 2018 года состоялась на полигоне в подмосковном Алабино. Тридцать три парадных расчета пешей колонны и более 130 единиц техники отработали прохождение парадным строем. Завершилась тренировка пролетом авиации ВКС России.