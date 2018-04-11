Первый слет: подготовка ВКС к воздушной части Парада Победы

Первая репетиция Парада Победы с участием боевой авиации состоялась на подмосковном полигоне Алабино. Летчики ВКС России провели первую тренировку, в ходе которой отработали полеты в плотном строю над площадкой парада. О том, как проходили тренировочные полеты российской боевой авиации перед главным парадом страны - в нашем фоторепортаже.