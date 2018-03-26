Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей

Летчики пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» провели летно-тактическое учение на авиабазе в подмосковной Кубинке. В ходе тренировки летчики Воздушно-космических сил выполнили взлет с аэродрома на перехват нарушителей воздушных границ, условно поразили их ракетным вооружением и сошлись в ближнем маневренном бою с тяжелыми истребителями Су-30СМ условного противника. «Вражескими» самолетами управляли коллеги «Стрижей» из пилотажной группы «Русские Витязи». О том, как прошел тренировочный день мастеров высшего пилотажа - в нашем фоторепортаже.