Красные звезды в небе Еревана: «Стрижи» устроили авиашоу над столицей Армении

Летчики пилотажной группы «Стрижи» впервые выступили с авиашоу в небе Армении. Подмосковные асы побывали на 102-й российской авиабазе в аэропорту Эребуни близ Еревана, где показали свое летное мастерство. Особенностью их выступления стало то, что летчики пилотировали не свои машины, на которых обычно выступают, а строевые истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении 102-й базы.