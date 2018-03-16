Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»

В пятницу, 16 марта, в Москве начала работу выставка техники «Мотовесна-2018». Одними из главных экспонатов в этом году станут российские мотоциклы «Урал», будут представлены пять совершенно разных мотоциклов. Одна из моделей не имеет конкурентов во всем мире по проходимости - новый байк «Урал» с коляской получил полный привод. Мотоциклы этой марки пользуются популярностью у байкеров со всего мира. Большая часть моделей с завода отправляется в США и страны Европы.Выставка продлится до воскресенья.