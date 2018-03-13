Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Сайт ТРК «Звезда» публикует ТОП-10 самых быстрых самолетов, состоящих на вооружении российских ВКС.
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Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Сайт ТРК «Звезда» публикует ТОП-10 самых быстрых самолетов, состоящих на вооружении российских ВКС.
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Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
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