Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Сайт телеканала «Звезда» публикует фоторепортаж с тактических учений, в ходе которых был проведен боевой пуск баллистической ракеты комплекса «Искадер-М».
На полигоне Капустин Яр в Астраханская область военные соединения ракетных войск ЗВО во время учений выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Цель была поражена с высокой точностью, а действия личного состава оценены на «отлично».