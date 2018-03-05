Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж

На полигоне Капустин Яр в Астраханская область военные соединения ракетных войск ЗВО во время учений выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Цель была поражена с высокой точностью, а действия личного состава оценены на «отлично».