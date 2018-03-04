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Сергей Шойгу сыграл с Фетисовым против команды Северного флота в Мурманской области

07:19 04.03.2018
В состав команды кроме министра, вошли прославленные российские хоккеисты разных времен.
Рабочая поездка министра обороны Сергея Шойгу в Мурманск
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Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в Североморске 2 марта открыл чемпионат Военно-Морского Флота по хоккею с шайбой.

Вместе с тем глава оборонного ведомства в составе сборной звезд хоккея принял участие в товарищеской игре с командой Северного флота.

В состав звездной команды, кроме министра, вошли прославленные хоккеисты разных времен, чемпионы мира и Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие.

Команду соперников возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. В ее составе играли военнослужащие управления и штаба флота.

Также в ходе рабочей поездки министр обороны провел инспекцию Северного флота, и вручил знамя филиалу Нахимовского училища в Мурманске.

На торжественной церемонии генерал армии Сергей Шойгу отметил, что руководство страны уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, а также выразил уверенность, что нахимовцы будут с честью и достоинством служить Отечеству.

После церемонии Сергей Шойгу ознакомился с учебно-материальной базой училища, в частности, осмотрел телестудию. Здесь один из нахимовцев попросил у министра обороны разрешения взять интервью у сопровождающего главу военного ведомства в рабочей поездке легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Отвечая на вопросы юного телеведущего, спортсмен сообщил, что его кумиром в детстве и юности был великий советский хоккеист Александр Павлович Рагулин, а также подчеркнул, что игра российской команды на Олимпиаде2018 в южнокорейском Пхенчхане рождает новых кумиров, таких, как армеец Никита Гусев. 

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