Дозаправка новейших Су-34 в небе: фоторепортаж из воздушного танкера

На военном аэродроме Бутурлиновка в Воронежской области прошли учебные полеты экипажей Су-34 и МиГ-31, в ходе которых был отработан один из самых сложных элементов летной подготовки - дозаправка в воздухе.

Учения проходили на аэродроме Бутурлиновка в Воронежской области.

Дозаправка проходила на скорости до 550 километров в час, перекачка топлива шла на скорости до двух тонн в минуту.

В маневрах были задействованы различные типы самолетов, а также воздушный танкер Ил-78.