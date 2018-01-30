Дозаправка новейших Су-34 в небе: фоторепортаж из воздушного танкера
Сайт телеканала «Звезда» публикует фоторепортаж из кабины воздушного танкера Ил-78 во время дозаправки в воздухе бомбардировщиков Су-34 и истребителей-перехватчиков МиГ-31.
На военном аэродроме Бутурлиновка в Воронежской области прошли учебные полеты экипажей Су-34 и МиГ-31, в ходе которых был отработан один из самых сложных элементов летной подготовки - дозаправка в воздухе.
Учения проходили на аэродроме Бутурлиновка в Воронежской области.
Дозаправка проходила на скорости до 550 километров в час, перекачка топлива шла на скорости до двух тонн в минуту.
В маневрах были задействованы различные типы самолетов, а также воздушный танкер Ил-78.