В Москве прошла церемония награждения победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» по мнению телезрителей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 9 ноября, наградил победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» по мнению телезрителей.

Конверт с именем выигравшего участника по версии телезрителей на торжественной церемонии вскрыл президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов.

По мнению телезрителей, победителями Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» по результатам СМС-голосования стали представители республики Адыгея группа Coffeetimeband.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу также принял решение поощрить дополнительным призом участника из Северной Осетии Тимура Томаева, который с небольшим отрывом занял по результатам зрительского голосования второе место.

Также в ходе торжественной церемонии глава военного ведомства предложил финалистам вокального конкурса «Новая Звезда» принять участие в постановке мюзиклов, которые пройдут на сцене Центрального академического театра Российской армии.

Напомним, в вокальном конкурсе «Новая Звезда» лучших участников определяют члены жюри и телезрители. Эксперты сделали свой выбор еще в финале состязания, отдав свое предпочтение группе «Ки? Туа!» из Москвы.