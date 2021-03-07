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Опубликованы кадры командного пункта комплекса «Монолит», обнаружившего во время «Крымской весны» эсминец США

Егор Левин
18:00 07.03.2021
Антенна «Монолита» после 2014 года приобрела легендарный статус, но «внутренности» журналистам продемонстрировали впервые.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Комплекс береговой обороны России «Бал» практически никогда не работает в одиночку. Вместе с ним идет «Бастион», как в 2014 году, когда российская техника не на шутку напугала американский эсминец «Дональд Кук». Но в действительности ужас на американских моряков навел не только грозный вид «Бастиона», но и комплекс разведки надводной и воздушной обстановки с многофункциональной РЛС «Монолит».

Команда «Военной приемки» продемонстрировала в новом выпуске программы его внутреннее пространство. Антенна «Монолита» после 2014 года приобрела легендарный статус, но «внутренности» журналистам продемонстрировали впервые.

Аппаратуры на командном пункте комплекса столько, что разбегаются глаза. Экипаж КП состоит из пяти человек, которые отвечают за наблюдение, классификацию и сопровождение надводных целей и принятие решений о работе с ними.

«Это - одиночные корабли, десант противника, даже авианосные группы противника», - заявил начальник сектора предприятия «Тайфун» Сергей Пиуновский.

По его словам, работа «Монолита» с крупными целями вроде авианосцев возможна благодаря большому количеству ракет, которые могут проследовать по специально заданным им траекториям. Так, как рассказал Пиуновский, антенна «Монолита» и засекла американский военный корабль в Черном море и взяла его на сопровождение.

«По нашему излучению экипаж понял, что он обнаружен, и в любой момент по нему может быть нанесен ракетный удар, чего они и испугались», - пояснил он.

Ранее в новом выпуске «Военной приемки» продемонстрировали испытания ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере. Расстояние до цели в ней составляет всего пять метров, но по условиям испытания это равно 100 километрам; движение «целевых» рупоров производится по специальной рельсовой установке. Сам же выпуск, «Бал. Запирающий берега», смотрите на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube. Под перекрестье прицела этого берегового комплекса боятся попасть все корабли мира, а каждая его ракета - риск отправиться ко дну, а залпа из восьми вполне достаточно, чтобы потопить целое ударное корабельное соединение.

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