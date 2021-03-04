Подлодку «Казань» подготовили к передаче флоту

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» готова к передаче Военно-морскому флоту России, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Уточняется, что 28 декабря 2020 года субмарина завершила все виды государственных испытаний. К настоящему моменту Севмаш устранил замечания и подготовил АПЛ к передаче флоту.

«Решение о сроках подписания приемного акта и поднятия на корабле Андреевского флага должно принять командование ВМФ», - говорится в сообщении.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.

Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

«Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.