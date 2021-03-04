Шойгу отметил успешную работу по модернизации флота, несмотря на пандемию

Сергей Шойгу отметил успешную работу по строительству и модернизации корабельного и судового состава ВМФ в 2020 году. Соответствующее заявление было сделано на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.

«Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в прошлом году введены в состав ВМФ две подводные лодки, включая атомный стратегический крейсер "Князь Владимир", семь надводных кораблей и судов», - отметил Шойгу выполнение Объединенной судостроительной корпорацией соответствующих планов.

Помимо этого, в заводских условиях было отремонтировано два боевых корабля и одно судно. Сервисное обслуживание кораблей Военно-морского флота было выполнено, со слов министра, практически в полном объеме.

Это позволило ВМФ решать поставленные задачи во всех районах Мирового океана.