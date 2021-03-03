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Госиспытания новых снарядов для «Тосочки» начнутся уже в этом году

Андрей Аркадьев
16:15 03.03.2021
Особенность боеприпасов - увеличенная дальность стрельбы и повышенное могущество действия у цели.
Госиспытания новых снарядов для «Тосочки» начнутся уже в этом году
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В этом году начнутся государственные испытания новейших реактивных снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора АО «НПК "Техмаш"» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александра Кочкина.

«Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», - приводит издание его слова.

Боеприпасы обладают повышенной точностью и дальностью стрельбы, поражают бронетехнику и сооружения высокотемпературным полем и избыточным давлением.

Ранее сообщалось, что государственные испытания «Тосочки» начнутся в скором времени.

Тяжелую огнеметную систему ТОС-2 впервые применили военные в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ТОС-2, или «Тосочка», является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси автомобиля «Урал» вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Так, удалось увеличить дальность стрельбы, имеются автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае прошлого года.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной ее задачей является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

По сравнению с ТОС-1 «Буратино» количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72.

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