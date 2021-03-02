Названы сроки спуска на воду подлодки «Магадан»

Новая дизель-электрическая подлодка «Магадан» для Тихоокеанского флота будет спущена на воду уже в конце марта, сообщает пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи».

«Сегодня степень технической готовности корабля составляет более 80%. Идет завершающий этап подготовки корабля к спуску. Выполняется установка на корпус резино-технического спецпокрытия. Далее в графике - окончательная окраска, закрытие спусковых удостоверений и актов», - говорится в сообщении.

«Магадан» - третья из шести подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»), которые строятся для Тихоокеанского флота. Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин планировалось продавать в страны Варшавского договора. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубина погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

Это одни из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого получили название «Черная дыра».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.