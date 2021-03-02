Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Шойгу посетил завод по производству новейших транспортных самолетов

Павел Ремнев
Тимур Шерзад
13:36 02.03.2021
Министр осмотрел новые самолеты и побывал в кабине, поговорил с летчиками-испытателями, которые назвали машину прекрасной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мы сейчас находимся в цехах, где размещена поточная линия сборки нового российского военного транспортника Ил-76МД-90А. 

Столько новых цифр в названии самолета значит, что эта машина уже прошла глубокую модернизацию. Вот как раз результаты работы завода прямо сейчас и оценивает министр обороны Сергей Шойгу. Он осмотрел новые самолеты и побывал в кабине, поговорил с летчиками-испытателями, которые назвали машину прекрасной. Кроме этого, министр осмотрел стенды, где готовят к новым полетам самый тяжелый серийный транспортник в мире, Ан-124 «Руслан».

На первый взгляд, новый Ил-76МД-90А похож на привычный армейский «воздушный грузовик», но это только так кажется.

Там стоит новая авионика, изменена кабина, в частности, реализован принцип «стеклянной кабины». Это значит, что убрали все циферблаты, от которых у летчиков сильно уставали глаза, заменили их на цифровые экраны. Изменена система погрузки - так, что с ней справятся всего несколько человек. Ну, и вообще, сделано все, чтобы самолет стал максимально автономным.

И самое важное самое главное изменение – это новые двигатели ПС-90А-76. Мощные, тихие и экономичные. Благодаря им самый массовый самолет военно-транспортной авиации может поднимать целых 60 тонн груза. Раньше – не больше 48.

При этом увеличилась дальность полета, - Ил-76МД-90А может долететь из Москвы во Владивосток без дозаправок.

А если вернуться сюда на территорию цеха поточной сборки, то, если судить по заявлению руководства завода, здесь будут наращивать производство. В планах на 2021 год 5 самолетов, в 2022-м планируется произвести 8. А с 2023-го - по 10 машин в год. В планах к 2030 году сформировать парк новых Ил-76МД-90А в военно-транспортной авиации в 250 машин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:58 ОПК
Шойгу анонсировал получение Минобороны пять новых Ил-76МД-90А в 2021 году
14:28 В стране и мире
Лавров: Москва однозначно отреагирует на санкции США
11:48 Армия
Видео
Лед тронулся: саперы взорвали 200 кг взрывчатки на реке в Подмосковье
11:46 В стране и мире
Видео
В Грузии начались задержания участников антиправительственного митинга
10:01 Спорт
Бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева госпитализировали с инфарктом
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал производственные мощности завода «Авиастар-СП»
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Видео
Нутрициолог назвала самый полезный суп
Видео
Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.