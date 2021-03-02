Шойгу посетил завод по производству новейших транспортных самолетов

Мы сейчас находимся в цехах, где размещена поточная линия сборки нового российского военного транспортника Ил-76МД-90А.

Столько новых цифр в названии самолета значит, что эта машина уже прошла глубокую модернизацию. Вот как раз результаты работы завода прямо сейчас и оценивает министр обороны Сергей Шойгу. Он осмотрел новые самолеты и побывал в кабине, поговорил с летчиками-испытателями, которые назвали машину прекрасной. Кроме этого, министр осмотрел стенды, где готовят к новым полетам самый тяжелый серийный транспортник в мире, Ан-124 «Руслан».

На первый взгляд, новый Ил-76МД-90А похож на привычный армейский «воздушный грузовик», но это только так кажется.

Там стоит новая авионика, изменена кабина, в частности, реализован принцип «стеклянной кабины». Это значит, что убрали все циферблаты, от которых у летчиков сильно уставали глаза, заменили их на цифровые экраны. Изменена система погрузки - так, что с ней справятся всего несколько человек. Ну, и вообще, сделано все, чтобы самолет стал максимально автономным.

И самое важное самое главное изменение – это новые двигатели ПС-90А-76. Мощные, тихие и экономичные. Благодаря им самый массовый самолет военно-транспортной авиации может поднимать целых 60 тонн груза. Раньше – не больше 48.

При этом увеличилась дальность полета, - Ил-76МД-90А может долететь из Москвы во Владивосток без дозаправок.

А если вернуться сюда на территорию цеха поточной сборки, то, если судить по заявлению руководства завода, здесь будут наращивать производство. В планах на 2021 год 5 самолетов, в 2022-м планируется произвести 8. А с 2023-го - по 10 машин в год. В планах к 2030 году сформировать парк новых Ил-76МД-90А в военно-транспортной авиации в 250 машин