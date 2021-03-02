Шойгу анонсировал получение Минобороны 5 новых Ил-76МД-90А в 2021 году

Пять тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А поступят в распоряжение Минобороны в этом году, заявил Шойгу во время инспектирования ульяновского предприятия «Авиастар-СП».

«В 2020 году мы получили три самолета, в планах на 2021 год - пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 самолетов в год», - сказал министр обороны.

Также он отметил, что в перспективе надо выпускать и по два десятка этих тяжелых машин в год - тогда к 2030 году их количество в войсках сможет превысить 250 самолетов.

Напомним, Ил-76МД-90А - втрое поколение транспортного самолета Ил-76. Среди множества отличий от старой версии, модернизированный вариант особенно выделяется новыми двигателями ПС-90А-76 - они и мощнее, и экономичнее.