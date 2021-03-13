СМИ: российской ракете «Союз» впервые за 50 лет сменили дизайн

Ракета-носитель «Союз-2» для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в своей летной истории будет окрашена в новые цвета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, ракета стартует с космодрома Байконур в бело-синей гамме, а не привычной бело-серо-оранжевой.

«Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет. Белой ракета при запуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракете-носителе "Восток" 60 лет назад с Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин», - приводит информагентство слова представителя ракетной отросли.

Носители семейства «Союз» эксплуатируются с 1966 года. На протяжении всего этого времени они сохраняли одинаковую цветовую гамму. На стартовом комплексе ракета выглядит традиционно следующим образом: головной обтекатель белого цвета, переходный отсек - серого, далее располагается третья ступень серого цвета и хвостовой отсек, окрашенный в оранжевый цвет. Ниже находятся серые блоки первой и второй ступени, обрамленные снизу белой и оранжевой полосами. При этом после заправки жидким кислородом серые части ракеты наполовину покрываются белым инеем и в космос носитель взлетает почти полностью белым с оранжевым окаймлением «юбок» всех трех ступеней.

По данным агентства, в предстоящем запуске головной обтекатель, который закрывает космическую головную часть носителя, сохранит «стандартный» белый цвет. В остальном - оранжевый цвет на ракете заменит синий, а серый заменят белым. Кроме того, с серого на синий изменится и цвет переходного отсека.