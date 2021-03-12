ФСВТС: Россия готова продать Турции Су-57

Россия готова к переговорам с Турецкой Республикой о поставках истребителей пятого поколения Су-57, а также Су-35 - представителей поколения 4++. Об этом рассказала пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова.

Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», - отметила Решетникова.

Кроме того, РФ готова сотрудничать с турками в разработке их новейшего боевого самолета - TF-X.

Напомним, ранее министр промышленности и технологий Турции уже сообщал, что его страна не исключает покупки Су-35 и Су-57, но еще сильнее ее интересует разработка собственного истребителя пятого поколения.