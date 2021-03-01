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Уралвагонзавод отправил партию танков Т-90М в войска

Андрей Аркадьев
16:30 01.03.2021
Т-90М - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Машина получила новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты.
© Видео: Уралвагонзавод © Фото: Уралвагонзавод
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Уралвагонзавод (в составе концерна «Уралвагонзавод», входит в Ростех) отправил партию танков Т-90М «Прорыв» заказчику, сообщает пресс-служба компании.

Т-90М является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Танк оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до пяти километров. Значительно повышена защищенность машины, увеличен внутренний забронированный объем, что позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа. Оснащен дизельным двигателем мощностью 1 130 л.с.

Сочетание высоких боевых и технических характеристик позволяет экипажу танка Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток, в различных климатических условиях и добиваться успеха в противостоянии с самыми современными видами оружия.

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