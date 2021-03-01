Прорыв в Абу-Даби: что Россия показала на оружейной выставке IDEX-2021

В столице ОАЭ Абу-Даби прошел крупнейший международный военно-технический салон IDEX, в котором приняли участие более 30 стран. Не осталась в стороне и Россия - оружейники показали свои последние разработки: от танка «Армата» до автомата последнего поколения, который до недавнего времени был секретным. Ведущие российские оборонные предприятия привезли на выставку более 400 образцов различного вооружения. Танки, боевые машины, оружие и даже новейшие комплексы для борьбы с беспилотниками.

Главной премьерой стал новейший автомат Калашникова - АК-19. Новый автомат уже окрестили главным конкурентом оружия НАТО на Ближнем Востоке! Надежность Калашникова, а в магазине иностранные патроны. Кроме главной особенности - патрона калибра 5,56 миллиметров, этот автомат оснащен телескопическим прикладом оригинальной конструкции и диоптрийным прицелом новой конструкции, а также быстросъемным глушителем и планками Пикатинни, которые дают возможность использовать разное навесное оборудование.

«Мы впервые показываем (АК-19 - прим. ред.) на международной выставке. С натовским патроном. И по цене хороший и по качеству хороший и по своим характеристикам! Поэтому он будет пользоваться спросом», - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

АК-19 полностью ориентирован на внешний рынок и Ближний Восток, который ему намного ближе, чем другие рынки сбыта. К нему уже выстраивается очередь из потенциальных зарубежных заказчиков, которые уже много лет закупают разные модели автомата Калашникова.

Этим «убийцей» натовского стрелкового оружия лично заинтересовался заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Арабских Эмиратов, наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян. Именно с ним после громкой премьеры автомата встретился и обсудил дальнейшее сотрудничество предприятий двух стран министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Эмираты закупают российские боевые машины и автоматы, готовы совместно производить российские лимузины Aurus и вместе с российскими конструкторами готовятся разрабатывать новый сверхзвуковой гражданский самолет. Переговоры по этому проекту уже ведутся. Поэтому на IDEX демонстрируется все самое лучшее от российской стороны.

Ковровские оружейники представили на этом международном салоне автомат для спецподразделений «Корд», который разрабатывался в секрете, а его внешний облик был тайной. Стреляет без отдачи и шума. Теперь этим идеально сбалансированным оружием интересуется почти весь мир.

На стенде Рособоронэкспорта представлен всемирно известный С-400, который охраняет российскую базу в Сирии. Есть здесь и другие боевые машины на экспорт, включая и Т-14 «Армата». Новый российский танк является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения, а также первым, на котором используется необитаемая дистанционно управляемая башня. Экипаж располагается в изолированной бронекапсуле, что позволяет защитить танкистов даже в случае возгорания боекомплекта. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия. Эксперты называют «Армату» лучшим танком в мире и повышенное внимание к нему на выставке IDEX 2021 это доказывает.

На последних испытаниях «Армата» показала, как самостоятельно без участия экипажа может определять цели для уничтожения с помощью новейшего комплекса управления огнем. Элементы искусственного интеллекта помогают боевой машине искать цели на рельефной местности. Танк проводит сканирование пространства и берет цели на сопровождение, но решение о выпуске снарядов принимает человек.

Роботизация в военной сфере стала главной темой салона - Россия подготовила громкую презентацию самых технологичных средств борьбы с беспилотниками. Небольшая крестообразная антенна «Купола» создает над собой невидимый электромагнитный купол, который с легкостью прикроет любой нефтеперерабатывающий завод или военную базу и не допустит туда наступательные и разведывательные дроны.

Еще одна боевая машина, представленная Россией, давно зарекомендовала себя на Ближнем Востоке - пушечно-ракетный «Панцирь». В этом году тульские конструкторы-оружейники представили для них модифицированный «Панцирь-С1М». Его ракеты бьют в 1,5 раза дальше и сбивают цели по новому принципу.

«Совсем другой тип поражения, в ракете нет контактного датчика поражения цели. А за счет большой скорости и образуется большой рой осколков, который раскрывается перед целью», - рассказал конструктор КБ «Приборостроения» Валерий Слугин.

Традиционно повышенный интерес и к нашим непробиваемым охранникам неба - российским комплексам противовоздушной обороны разного радиуса действия. Алмаз-Антей впервые вывел на международную арену «Викинга» - экспортную версию комплекса «Бук-М3», совсем недавно поступившего на вооружение Российской армии.

Среди российской бронетехники, впервые представленной за рубежом, появились и легкие танки-амфибии «Спрут». Это не имеющий аналогов в мире плавающий танк «Спрут-СДМ1». Он создавался для ВДВ, а значит может не только плавать, но и летать, точнее десантироваться из самолета на поле боя.

Впервые за рубеж выехал и бронетранспортеры БПМ-3Ф и БТ-ЗФ, недавно созданные на Курганском заводе. Все эти «боевые пловцы» способны покидать десантные корабли на удалении 60 километров от берега. Каждая машина имеет запас хода на воде 7 часов, в том числе при волнении моря до трех баллов, а также возможность выхода на любой берег. Бронетранспортер перевозит рекордное количество бойцов - 14 десантников с оружием.

В корпорации Ростех уверены, что потенциальных покупателей заинтересует соотношение цены и главное российского качества. На данный момент закупки со стороны Ближнего Востока и Северной Африки составляют половину объема экспортного портфеля заказа корпорации. Выход российской продукции на международный уровень и участие в выставках, подобных IDEX, являются прорывом для отечественной оружейной промышленности. Поэтому Россия привозит на этот рынок все новую продукцию и открывает миру своих новых производителей.