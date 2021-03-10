Модернизированный бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями передали на испытания

Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 передан на предварительные испытания, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Бомбардировщик продолжит выполнение программы испытаний на летно-испытательной и доводочной базе ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском.

Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев». Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя РФ Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование работали без замечаний.

«Новый ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

Напомним, 3 ноября бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми серийными двигателями НК-32-02. Полет проходил на высоте шесть тысяч метров и длился 2 часа 20 минут. Впервые модернизированный стратегический ракетоносец подняли в воздух 2 февраля.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.