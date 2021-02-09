«Выпечка» корпуса из композитных материалов: как строятся тральщики «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов»

На Средне-Невском заводе идет строительство двух кораблей «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов». Благодаря современным технологиям, экипажу не нужно дожидаться когда суда спустят на воду, чтобы начать обкатывать их. Специальный тренажерный комплекс полностью повторяет корабельный мостик и там можно смоделировать любые погодные условия и нештатные ситуации.

«Георгий Курбатов» уже в этом году должен отправиться служить на Черное море. Рядом, по пока на берегу, корабль этого же проекта - «Петр Ильичев», его строят для Тихоокеанского флота.

У тральщиков данного проекта самый большой в мире корпус из композитных материалов. Если говорить по простому, то сделан он из стекловолокна. И благодаря такому неожиданному материалу, корпус куда легче и прочнее стального. Корабли на заводе строят по уникальному методу «вакуумной инфузии». В огромных формах-матрицах монолитный корпус «выпекают», как пирог в гигантской духовке.

Несмотря на то, что эти корабли противоминной обороны еще недостроены, их экипажи уже сформированы и прибыли в Петербург, чтобы пройти подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ.

Все оборудование на тренажере ходового мостика - реальное, а вот море вокруг - виртуальное. Уникальный учебный комплекс позволяет отработать действия экипажа в условиях, максимально приближенных к боевым, при этом без риска повредить свой корабль.

Александр Пилипчук - командир тральщика «Георгий Курбатов» - сам родом из Севастополя. В его курсантские годы таких возможностей виртуального обучения, конечно, не было. Поэтому он проверяет свой экипаж в максимально экстремальных ситуациях.

«Здесь я даже самостоятельно прошу побольше качки, дождя, темени. Здесь так можно делать и я так делаю», - объяснил он.

Важно, что в этом учебном центре могут готовить экипажи любых самых современных российских надводных кораблей, чье оборудование и вооружение имеют высокую степень автоматизации.

Курс подготовки рассчитан на два месяца и лишь после его успешного прохождения экипажи смогут подняться на свои корабли. Уже будучи готовыми к любым штормам и экстремальным ситуациям.