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Атомный «Ламантин»: глава ОСК рассказал о перспективе создания нового авианосца в России

Тимур Шерзад
12:28 10.02.2021
Проект предполагает оснащение этого могущественного корабля атомной энергоустановкой.
Атомный «Ламантин»: глава ОСК рассказал о перспективе создания нового авианосца в России
© Фото: ОСК
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Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, какие технологические преимущества может принести России создание нового авианосца вместе с авиагруппой. 

Рахманов признался, что конструкторские бюро ОСК не смогли остаться в стороне от проекта такого крупного и могущественного корабля, несмотря на то, что он был создан в сугубо инициативном порядке. 

В качестве предполагаемого авианосца для российского ВМФ «Невским ПКБ» был подготовлен проект «Ламантин», который не только вобрал в себя наработки и перспективные идеи сегодняшнего дня, но и оставил в себе большой модернизационный запас.

«Я убежден, что реализация проекта создания авианосца (и его авиагруппы) способна привести к технологическому рывку, и на протяжении более 10 лет, во многих сегментах экономики и промышленности: помимо кораблестроения еще и в авиастроении, машиностроении, атомных технологиях, приборостроении, IT, производстве вооружения, металлургии и металлообработке», - рассказал «Звезде» глава ОСК.

Он добавил, что проект предполагает оснащение «Ламантина» атомной энергоустановкой, а также возможность эксплуатировать не только существующие, но и перспективные самолеты. Это будет осуществлено за счет использования как трамплина, так и - на перспективу - электромагнитной катапульты. 

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