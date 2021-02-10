«Безэкипажность», 3D-печать и виртуальное моделирование: глава ОСК рассказал, какими будут корабли в 2070 году

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов поделился своим видением того, как будет выглядеть судостроительная индустрия в 2050-2070 годах.

«Судно будущего - это экологически безопасная, интеллектуальная и обладающая ресурсом адаптации машина. Она изготовлена с применением новых материалов и имеет бионический дизайн. Будет продолжаться движение в сторону «нулевого сброса», а значит, в качестве двигателей все больше будут применяться гибридные или электрические энергоустановки, обладающие сниженным потреблением топлива, либо использующие его экологические виды: СПГ, водород или ветер», - рассказал Рахманов «Звезде».

По его словам, ничуть не менее важной вехой грядущей судостроительной эпохи будет распространение безэкипажных судов. Отсутствие необходимости обеспечивать работу людей изменит даже внешний облик - например, исчезнут привычные нам надстройки.

Кроме того, широко распространится BigData в системах судовой навигации - они будут интенсивно, еще больше, чем сегодня, обмениваться данными. А еще суда и корабли станут более универсальными за счет того, что их можно будет «настроить» под разные задачи или конкретную инфраструктуру.

«А еще исчезнут дорогостоящие испытательные стенды. Все этапы жизненного цикла морской техники будут осуществляться на основе виртуальных систем моделирования, 3D-проектирования и средств оптимизации. А использующие системы 3D-моделирования заводы и КБ получат возможность параллельного использования моделей в режиме реального времени», - подчеркнул глава ОСК «Звезде».

Помимо этого, Рахманов упомянул и технологию 3D-печати - она должна значительно повлиять на технологии конструирования, моделирования и создание судов и кораблей - от маленького буксира до громадного авианосца.