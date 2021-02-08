Взгляд-рентген, дополненная реальность и управление голосом: конструктор Су-57 рассказал о кабинах будущих истребителей

Начальник отдела кабин ОКБ Сухого компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев рассказал о том, какие технологии будут применяться в кабинах истребителей будущего. Он сделал это на страницах «Горизонтов» - корпоративного журнала Объединенной авиастроительной корпорации.

«Наше будущее с точки зрения индикации - это НЦСИ, нашлемная система целеуказания и индикации, система технического зрения и дополненная реальность. Система технического зрения - это система камер, расположенных по самолету, работающих в разных оптических диапазонах», - отметил Дорофеев.

Это значит, что летчик сможет видеть в любом направлении, причем не только в «обычном» режиме, но и в различных инфракрасных диапазонах. Это может помочь в облаках или ночью. К тому же вся информация будет выводиться прямо на стекло летного шлема.

Дополненная реальность же означает, что для летчика будут «подрисовываться» яркими контурами важные объекты вроде взлетной полосы, зданий или даже рельефа местности в целом. Причем в данном случае речь не идет о совсем далеком будущем - подобные системы уже есть на некоторых гражданских самолетах.

«Перспективным направлением может быть речевая система управления. Прототип подобной системы делали еще в 1990-е годы, и она тогда уже устойчиво работала. Однако сейчас мы ставим перед собой задачу научить систему понимать не заученные фразы, а контекст. Чтобы летчику не нужно было в экстремальных условиях судорожно вспоминать, какую точно фразу он должен произнести», - продолжил тематику будущего Дорофеев.

Но самая любопытная возможность даже не в этом - по словам конструктора, вполне реальными могут стать системы управления взглядом. Причем с их помощью можно будет даже «нажимать» кнопки. Правда, пока что, как подчеркнул Дорофеев, такие прототипы реализуются лишь на опытных стендах. А в реальном полете, и тем более в воздушном бою, все будет гораздо сложнее.