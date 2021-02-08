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«Интеллектуальная поддержка»: конструкторы истребителя Су-57 рассказали о его автоматизации

Тимур Шерзад
14:17 08.02.2021
В Су-57 применяется технология интеллектуальной поддержки - она помогает пилоту решать задачи, причем не просто так, а на основе текущей обстановки и даже с учетом прогноза ее развития. 
«Интеллектуальная поддержка»: конструкторы истребителя Су-57 рассказали о его автоматизации
© Фото: Министерство обороны России
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В Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) рассказали об автоматизации и эргономике кабины новейшего истребителя Су-57. По словам пресс-службы ОАК, конструкторы создали максимально оптимальные условия для работы. 

«Автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются определяющими требованиями к эргономике кабины современного истребителя», - отметил начальник отдела кабин ОКБ Сухого компании «Сухой» Никита Дорофеев.

Дорофеев добавил, что на Су-57 максимально автоматизированы «рутинные» процессы - как в сфере пилотирования, так и боевого применения. Фактически из-за этого многофункциональный истребитель и получилось сделать одноместным. 

«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», - подчеркнул Никита Дорофеев.

Уделили конструкторы внимание и комплексированию информации из разных источников. Любая кабина будет физически ограничивать количество устройств ее вывода. Особенно учитывая, что надо обеспечивать необходимый закабинный обзор и соблюдать доступность органов управления для пилота. 

Преодолеть эти ограничения удалось за счет установки многофункциональных индикаторов - с их помощью летчик может получать очень большой объем информации, начиная состоянием систем самолета, и заканчивая тактической обстановкой в воздухе и на земле. Системы комплексирования информации позволяют предоставлять пилоту только ту информацию, которая необходима ему в конкретную секунду. 

«Наша задача - сделать так, чтобы летчик был ситуационно-осведомленным, чтобы он знал, что делает самолет. Нужен баланс: с одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе “человек - машина” успешно решать поставленные задачи, а с другой - летчик должен контролировать процесс, понимать, какой режим выполняется, как работают системы и что будет происходить дальше», - поделился Никита Дорофеев.

В Су-57 применяется технология интеллектуальной поддержки - она помогает пилоту решать задачи, причем не просто так, а на основе текущей обстановки и даже с учетом прогноза ее развития. 

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