В Генштабе ВС РФ рассказали о разрабатываемых перспективных комплексах вооружения

В России разрабатываются переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Метка» и модификация реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на шасси гусеничных тягачей семейства ДТ. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Александр Дудкин.

«Среди перспективных комплексов вооружения – штурмовой роботизированный комплекс "Штурм", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", ПЗРК "Метка", ЗРК "Птицелов", РСЗО "Торнадо-Г на ДТ"», – сказал он.

Дудкин добавил, что уже разработаны, приняты на вооружение или проходят государственные испытания еще ряд новейших образцов, таких как гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон», крылатые ракеты «Калибр», танки «Армата» и «Прорыв-3», боевые машины пехоты «Армата» и «Курганец-25», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины поддержки танков «Терминатор», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», минометные комплексы «Дева», «Дрок», «Магнолия» и «Флокс», ЗРК «С-300В4», «Бук-М3», «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», ПЗРК «Верба», а также защищенные автомобили «Тайфун», «Тайфун-ВДВ» и «Астейс».

В интервью изданию Дудкин также отметил, что к концу 2020 года Вооруженные силы России оснастили современными образцами вооружения на 70%.