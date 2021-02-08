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ВКС и РВСН России к 2021 году оснастили современными образцами вооружения более чем на 80%

Анна Касаткина
00:00 08.02.2021
За период с 2012 года по 2020 год количество новых образцов вооружения и военной техники, поставленных в войска, увеличилось более чем на 60 процентов.
ВКС и РВСН России к 2021 году оснастили современными образцами вооружения более чем на 80%
© Фото: Минобороны России
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Доля современного вооружения в ВС РФ к концу 2020 года достигла 70 процентов, в последние годы в этом направлении наблюдается значительная динамика. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Александр Дудкин.

«К концу 2020 года доля современного вооружения достигла 70 процентов, но мы не останавливаемся на достигнутом. Работам в этом направлении продолжается», – сказал глава управления, отвечающего за разработку перспективных планов обеспечения войск и сил вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами.

Дудкин отметил, что за период с 2012 года по 2020 год количество новых образцов вооружения и военной техники, поставленных в войска, увеличилось более чем на 60 процентов, доля самых современных образцов выросла почти на 55 процентов.

«Если же говорить о конкретных примерах, то в Воздушно-космических силах доля современных образцов к 2021 году составила около 86 процентов, а в Ракетных войсках стратегического назначения – 81 процент», – добавил он.

По словам Дудкина, в 2020 году только в Сухопутных войсках были сформированы и перевооружены 15 соединений и воинских частей, в ВКС – 17 полков, в Военно-морском флоте – четыре соединения и воинские части, в РВСН – три полка.

Ранее сообщалось, что за прошедший год войска получили более шести с половиной тысяч образцов вооружения. Новейшее вооружение было представлено в Единый день военной приемки.

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