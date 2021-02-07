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Проверено на себе: 20 моряков полностью заполнили мини-подлодку катамарана «Коммуна»

Егор Левин
12:52 07.02.2021
Плотно, но установленное количество моряков поместилось на борт глубоководного аппарата - когда речь идет о спасении жизни, о комфорте никто не думает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Бабушка» Военно-морского флота России, как с любовью называют катамаран «Коммуна» моряки, более ста лет поднимает со дна затонувшие подводные лодки, катера и самолеты. В настоящее время судно занимается спасением экипажей затонувших субмарин, для чего несет на борту собственную мини-подлодку, внутри которой помещается до 20 моряков. Данную характеристику на деле проверила «Военная приемка».

Эксперимент был призван показать, как глубоководный аппарат выглядит внутри при полной его загрузке. Для этого пришлось слегка переиначить принципы его работы - «загружать» борт начали не через стыковочный отсек, а через обычный «центральный вход», расположенный в верхней пристройке. 20 моряков один за одним поднялись по приставочной лестнице и попытались расположиться внутри.

В процессе кто-то пошутил про «селедок в бочке», на что получил напоминание про общественный транспорт по утрам. Так, с шутками да прибаутками, аппарат постепенно заполнился людьми. Пусть и с трудом, но установленные 20 человек в подлодку поместились - очень плотно, но, когда речь идет о спасении жизней, комфорт уже не играет решающей роли.

«Коммуна» и ее подводная помощница стали главными героинями нового выпуска «Военной приемки» под названием «Спасти подлодку. Царские технологии». Уникальному катамарану в 2021 году исполняется 108 лет, а он еще полон сил. Автор программы Алексей Егоров отправился в поход по Черному морю, чтобы как можно более ярко продемонстрировать в деле сплав старых и новых технологий спасения затонувших кораблей. Смотрите программу на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и приложении SMART.TV.

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