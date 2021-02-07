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Взгляд изнутри: как работает и как устроена мини-подлодка на уникальном катамаране «Коммуна»

Егор Левин
11:55 07.02.2021
Старейшее судно ВМФ РФ и его подводный помощник стали главными героями нового выпуска «Военной приемки»; уникальному катамарану в 2021 году исполняется 108 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Старейшее судно Военно-морского флота России катамаран «Коммуна» более ста лет занимается подъемом затонувших подводных лодок, катеров и самолетов со дна моря. В современном мире его предназначение - спасение экипажей затонувших субмарин. Для этого «Коммуна» несет на борту собственную мини-подлодку длиной в несколько метров. Однако размер в данном случае не играет главной роли - внутри нее помещается до 20 моряков.

Командир подлодки Юрий Мачалин рассказал команде «Военной приемки» о главных особенностях ее специфической конструкции. На условном примере он объяснил всю схему действий экипажа в случае необходимости в спасении.

«На каждой подводной лодке есть спасательный люк, который по конфигурации и по диаметру совпадает с внешней кромкой камеры присоса. Аппарат необходимо разместить на люке таким образом, чтобы кромка камеры присоса с внешней кромкой, зеркалом спасательного люка», - рассказал Мачалин.

На любой подводной лодке существует лишь два места, отполированных практически до зеркала в соответствии со своим названием - «зеркала» предназначены для стыковки подводных лодок и вывода потерпевшего аварию экипажа.

Тем временем система тросов и блоков «Коммуны» спускает глубоководный аппарат на воду. Экипаж готовится к выходу в открытое море. Спуск на подлодку происходит через специальную надстройку на корпусе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Внутри аппарата тепло и просторно. Иллюминаторов по бокам в данном случае нет - все управление осуществляется исключительно по мониторам и манипуляторам. Зато в носу подлодки - сразу три иллюминатора и еще один небольшой - на крышке спасательного люка для стыковки.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Критически важно следить за зарядом аккумуляторов аппарата: как таковых топливных моторов в его конструкции нет, а энергоустройства занимают один из отсеков едва ли не полностью. По нормативам их хватает на трое суток.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Коммуна» и ее подводная помощница стали главными героинями нового выпуска «Военной приемки» под названием «Спасти подлодку. Царские технологии». Уникальному катамарану в 2021 году исполняется 108 лет, а он еще полон сил. Автор программы Алексей Егоров отправился в поход по Черному морю, чтобы как можно более ярко продемонстрировать в деле сплав старых и новых технологий спасения затонувших кораблей. Смотрите программу на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и приложении SMART.TV.

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