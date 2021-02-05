В этом году в Петербурге заложат две подлодки для Тихоокеанского флота

Две новых субмарины проекта 636.3 заложат в этом году на расположенных в Санкт-Петербурге «Адмиралтейских верфях». Обе подводные лодки будут предназначены для Тихоокеанского флота.

«В этом году закладываем две лодки проекта 636.3. Пятую и шестую "тихоокеанской" серии», - сказал ТАСС генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Напомним, что крайнюю подлодку («Волхов») серии 636.3 передали Минобороны в октябре прошлого года. А в январе текущего на «Звезде» показали кадры ее внутренних отсеков.



