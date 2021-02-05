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Шойгу заявил, что Минобороны будет закупать больше гиперзвукового и высокоточного оружия

Андрей Аркадьев
13:35 05.02.2021
На основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности, отметил министр обороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России планирует дополнительные закупки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом сегодня, 5 февраля, в ходе совещания на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы российского военного ведомства, вопрос развития высокоточного оружия большой дальности находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина, и уже в апреле ему необходимо будет доложить о том, что делается в этом направлении.

На совещании, которое прошло в закрытом режиме, обсуждались предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи.

НПО машиностроения занимается разработкой полного спектра ракетной и космической техники: ракет-носителей, спутников, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей, военных баллистических, крылатых и прочих ракет



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