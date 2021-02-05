В Новосибирске испытали уникальный самолет с электродвигателем

На аэродроме СибНИА им. Чаплыгина в Новосибирске начались наземные испытания летающей лаборатории на базе самолета Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки . Об этом сообщил генеральный директор НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского» Андрей Дутов.

По его словам, был сделан первый шаг к созданию электрического самолета. Дутов добавил, что такая авиация должна появиться в районе 2030 года, но генератор, который сделан, не имеет аналогов в мире, и к специалистам обращались представители компаний Airbus и Siemens с предложением о сотрудничестве.

Создатели электродвигателя рассчитывают на то, что спустя два года появится следующая лаборатория на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без дополнительных двигателей.

Як-40 - турбореактивный пассажирский самолет для местных авиалиний, разработанный в Советском Союзе в 1960-е годы. Постановление Совета Министров СССР о создании самолета для замены Ил-12 и Ил-14 вышло в 1960 году. Проект Як-40 разработан в ОКБ Яковлева в 1964 году.