Новейший российский танк Т-14 «Армата» впервые представят за рубежом
Концерн «Уралвагонзавод» представит свое детище на оружейном салоне IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Российский танк Т-14 «Армата» - новейшую разработку «Уралвагонзавода» - вскоре впервые представят за рубежом. Как сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта, на боевую машину уже оформлены все необходимые экспортные документы.
Ближайшей выставкой, куда отправится российский танк для заграничного дебюта, может стать оружейный салон IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах.
Крупнейшая на Ближнем Востоке и одна из самых представительных в мире международная выставка вооружений пройдет в Абу-Даби в конце февраля. В ней примут участие несколько российских оборонных предприятий, в том числе сам разработчик «Арматы», концерн «Уралвагонзавод».
Рособоронэкспорт уже ведет консультации о поставках Т-14 с иностранными партнерами.