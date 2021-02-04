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Новейший российский танк Т-14 «Армата» впервые представят за рубежом

Валентина Пескова
08:19 04.02.2021
Концерн «Уралвагонзавод» представит свое детище на оружейном салоне IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах.
Новейший российский танк Т-14 «Армата» впервые представят за рубежом
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российский танк Т-14 «Армата» - новейшую разработку «Уралвагонзавода» - вскоре впервые представят за рубежом. Как сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта, на боевую машину уже оформлены все необходимые экспортные документы.

Ближайшей выставкой, куда отправится российский танк для заграничного дебюта, может стать оружейный салон IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах.

Крупнейшая на Ближнем Востоке и одна из самых представительных в мире международная выставка вооружений пройдет в Абу-Даби в конце февраля. В ней примут участие несколько российских оборонных предприятий, в том числе сам разработчик «Арматы», концерн «Уралвагонзавод».

Рособоронэкспорт уже ведет консультации о поставках Т-14 с иностранными партнерами.

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