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Названы условия поставки истребителей Су-57 за рубеж

Андрей Аркадьев
16:14 04.02.2021
Также ведутся консультации с отдельными странами по поставкам истребителей Су-35.
Названы условия поставки истребителей Су-57 за рубеж
© Фото: Минобороны России
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Стратегические партнеры России в случае заинтересованности могут приобрести истребитель пятого поколения Су-57, заявил генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«По поставкам истребителей Су-35 ведем предварительные консультации с отдельными странами региона. Рособоронэкспорт готов предложить многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», - сообщил он на выставке Aero India 2021.

В декабре гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Су-57 получит двигатели второго этапа к 2022 году.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского Кремля.

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