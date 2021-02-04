Легкий танк «Спрут» вызывает большой интерес у стран со сложной географией, заявили в Рособоронэкспорте

В Рособоронэкспорте заявили - легкий танк «Спрут» вызывает большой интерес у стран со сложной географией.

«Этот танк вызывает большой интерес у стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. Машина оснащена комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на дальностях до 5 км», - рассказали в организации.

Также в Рособоронэкспорте отметили, что Спрут-СДМ1 - уникальная для своего класса легкая плавающая бронемашина. 125-мм пушка наделяет ее огневыми возможностями основного боевого танка. Но, в отличие от последнего, «Спруту» не страшны водные преграды. При этом он может стрелять из орудия прямо на ходу в воде, высаживаться с корабля - и делать все это как днем, так и ночью.

В организации подчеркнули, что Россия открыта к обсуждению поставка «Спрутов» в Индию.



