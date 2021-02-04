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От автоматов до боевых кораблей: в Рособоронэкспорте рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией

Тимур Шерзад
16:25 04.02.2021
На сегодняшний день ведутся совместные научно-исследовательские работы более чем по сотне перспективных направлений.
От автоматов до боевых кораблей: в Рособоронэкспорте рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией
© Фото: Министерство обороны России
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Глава делегации Рособоронэкспорта на выставке Aero India 2021 Сергей Корнев рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Индией. 

«Мы – единственная страна, имеющая с Индией столь плотные и емкие связи в научно-технической области в сфере оборонной промышленности. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем», - отметил он. 

Корнев отметил основные направления сотрудничества. В этом списке - производство Су-30МКИ индийской корпорацией HAL, грядущая постановка на конвейер в Индии вертолетов Ка-226Т. А также выпуск на заводе HVF танков Т-90 для Вооруженных сил Индии. Уже сегодня на верфи Goa Shipyard Ltd. готовится производство фрегатов проекта 11 356. И, помимо этого, индийцы планируют наладить выпуск автоматов Калашникова.

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