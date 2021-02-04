В «Рособоронэкспорте» заявили, что санкции не помешали России удерживать позиции по экспорту вооружений

Санкционное давление в отношении «Рособоронэкспорта» - недобросовестная конкуренция, однако ограничительные меры не помешали России удерживать вторую позицию в мире по экспорту вооружений. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Россия стабильно удерживает вторую позицию в мире по экспорту вооружений, и мы постоянно расширяем военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. Это еще раз показывает, что когда вопрос касается реальных контрактов, то характеристики российского оружия, его надежность и эффективность определяет выбор», - отметил он.

Михеев добавил, что «Рособоронэкспорт» планирует в ближайшие пять-семь лет вывести на зарубежные рынки около полусотни новейших вооружений.

В октябре стало известно, что американская администрация решила продлить срок действия своих односторонних санкций в отношении «Рособоронэкспорта» еще на два года.